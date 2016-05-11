С начала года в Нижнем Тагиле 8 детей-пешеходов попали в ДТП: инспекторы ГИБДД поспросили тагильчан соблюдать правила перехода через дорогу (ФОТО)

Поводом напомнить об этом стала статистика ДТП с участием детей в Нижнем Тагиле и его пригороде. С начала года уже 8 детей-пешеходов попали под колеса автотранспорта. Одно из происшествий произошло вчера, 10 мая, на улице Красноармейская. Там девочка стала перебегать дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода и попала под машину. Этот инцидент закончился печально — девочка получила перелом ноги в двух местах. Ещё один похожий случай произошел на этой же улице у здания бывшего Гормолзавода. Он тоже закончился переломом ноги.