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С начала года в Нижнем Тагиле 8 детей-пешеходов попали в ДТП: инспекторы ГИБДД поспросили тагильчан соблюдать правила перехода через дорогу (ФОТО)
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С начала года в Нижнем Тагиле 8 детей-пешеходов попали в ДТП: инспекторы ГИБДД поспросили тагильчан соблюдать правила перехода через дорогу (ФОТО)

11 мая 2016, 20:00ОбществоДенис Таратонов
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