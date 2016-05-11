Житель Свердловской области в Серове поймал девочку, выпавшую из окна (ФОТО)

22-летний молодой человек Артур приехал в Серов по делам из Краснотурьинска. Сидя в машине, он заметил, что на крышку его ВАЗа что-то упало. Оказалось, что это москитная сетка. Подняв глаза, Артур увидел, что с карниза 4-го этажа падает ребёнок. Молодой человек успел поймать девочку в полёте, сообщает газета «Глобус».

Ребёнок не пострадал. Мать девочки поблагодарила спасителя, а затем объяснила журналистам, что просто не успела среагировать на то, что её ребёнок всем весом облокотился на москитную сетку.

Сам герой, по его словам, отделался микротрещиной в плече, на которое упал ребёнок. Госпитализация молодому человек не понадобилась.

Мать спасённой девочки написала письмо о благодарности Артуру в одной из социальных сетей.

Фото: Одноклассники.ru - Артур Исупов.