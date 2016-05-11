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Житель Свердловской области в Серове поймал девочку, выпавшую из окна (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Свердловской области в Серове поймал девочку, выпавшую из окна (ФОТО)

11 мая 2016, 17:40ОбществоПавел Щербина
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