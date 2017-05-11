Бесплатное правовое консультирование пройдет в Екатеринбурге в рамках проведения мероприятий ко Дню защиты детей

В рамках мероприятий, проводимых ко Дню защиты детей, Минюст Свердловской области организовал проведение бесплатных юридических консультаций по вопросам, связанных с правами детей.

Жители Среднего Урала смогут получить консультативную помощь по вопросам опеки, отношений между родителями и детьми, взысканию алиментов, исполнения судебных актов об их взыскании.

Консультации будут проводить сотрудники Главного управления Минюста, ЗАГСа, министерства социальной политики Свердловской области, члены нотариальной и адвокатской палат, специалисты министерства образования и представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка.

Прием граждан по предварительной записи состоится 31 мая с 10 до 13 часов по адресу в Екатеринбурге: проспект Ленина, 68. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Телефон для записи на прием: 8 434 228 10 08.