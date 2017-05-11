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Бесплатное правовое консультирование пройдет в Екатеринбурге в рамках проведения мероприятий ко Дню защиты детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бесплатное правовое консультирование пройдет в Екатеринбурге в рамках проведения мероприятий ко Дню защиты детей

11 мая 2017, 16:00Общество
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