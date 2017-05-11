Обвиняемый в оскорблении чувств верующих блоггер Соколовский из Екатеринбурга получил 3,5 года условно
11 мая 2017, 13:55Общество
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Суд в Екатеринбурге вынес приговор блоггеру Руслану Соколовскому, скандально известному своими видеороликами.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, Соколовскому было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: девять эпизодов по статье «возбуждение ненависти либо вражды», семь эпизодов по статье «нарушение права на свободу совести и вероисповедания», один эпизод по ст. 138.1 УК РФ в связи с приобретением им «шпионской» ручки-видеокамеры без специального на то разрешения.
Прокурор запросил для обвиняемого наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Суд признал Соколовского виновным по всем статьям. Приговор суда – 3,5 года условно, сообщает URA.RU.
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