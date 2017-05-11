Обвиняемый в оскорблении чувств верующих блоггер Соколовский из Екатеринбурга получил 3,5 года условно

Напомним, Соколовскому было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: девять эпизодов по статье «возбуждение ненависти либо вражды», семь эпизодов по статье «нарушение права на свободу совести и вероисповедания», один эпизод по ст. 138.1 УК РФ в связи с приобретением им «шпионской» ручки-видеокамеры без специального на то разрешения.