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ОМОН обыскал офис ООО «Водоканал-НТ» из-за «липовых» ремонтов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ОМОН обыскал офис ООО «Водоканал-НТ» из-за «липовых» ремонтов (ФОТО)

11 мая, 17:05Общество
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