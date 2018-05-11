ОМОН обыскал офис ООО «Водоканал-НТ» из-за «липовых» ремонтов (ФОТО)

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году. Горожане обвинили Водоканал в «липовой» замене труб. Так, на улице Ильича металлические трубы заменили на полипропилен. Ремонт обошелся почти в 11 миллионов рублей. Но по документам этот же ремонт прошел еще несколько лет назад.