11-летняя девочка пропала в Екатеринбурге

Приметы 11-летней Марии: худощавого телосложения, рост 145 сантиметров, глаза голубые, волосы светло-русые до плеч. В день пропажи была одета в фиолетовую кофту с длинным рукавом фиолетового цвета, синие брюки и розовые кроссовки. С собой у нее была сумка фиолетового цвета с черным ремнем.