11-летняя девочка пропала в Екатеринбурге

Мария Князева ушла из дома в районе Елизавет Екатеринбурга 10 мая и до настоящего времени ее местонахождение не известно. С заявлением в полицию обратились родные девочки.
На розыск ребенка ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка, сообщили TagilCity.ru в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
Приметы 11-летней Марии: худощавого телосложения, рост 145 сантиметров, глаза голубые, волосы светло-русые до плеч. В день пропажи была одета в фиолетовую кофту с длинным рукавом фиолетового цвета, синие брюки и розовые кроссовки. С собой у нее была сумка фиолетового цвета с черным ремнем.
В данный момент розыском пропавшей также занимаются поисковики отряда «Прорыв».
Сообщить информацию о местонахождении несовершеннолетней или обстоятельствах ее исчезновения можно по линии 02, а также по телефонам: 8 3433 564213, либо в ПО «Прорыв» 8 900 044 02 20.
Напомним, 10 мая поиски 55-летней женщины из Артемовского района, которая пропала еще четыре назад, начались в Свердловской области.