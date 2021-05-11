Нелегальным свердловским гидам грозят штрафы и обязательная аттестация

Нелегальным свердловским гидам грозят штрафы и обязательная аттестация
Нелегальным свердловским гидам грозят штрафы и обязательная аттестация
Сегодня, 15:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Гиды и экскурсоводы Свердловской области будут обязаны сдавать аттестацию. В случае нелегальной работы им грозит штраф. Изменения в закон подготовило региональное ЗакСо.

Для гидов, гидов-переводчиков и экскурсоводов будет создана аттестация, по итогам которой они будут внесены в единый федеральный реестр. За сдачу экзамена гидам будет вручаться нагрудный знак. За работу без разрешения экскурсоводы могут быть оштрафованы на сумму до пяти тысяч рублей (для физических лиц) и до 30 тысяч рублей (для юридических лиц).

Фото:официальный сайт Заксобрания Свердловской области

Для осуществления контроля в Свердловской области будет создана соответствующая комиссия. Изменения в закон рассматриваются независимая антикоррупционной экспертизой. После этого проект должен пройти три чтения в Законодательном собрании, а затем отправится на подпись к губернатору.

Свердловская областьзаконодательное собраниезаконопроектэкскурсиягид
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы