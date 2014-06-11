Конкурс детского рисунка от ТЦ «Гороскоп»
Торговый Центр «Гороскоп» приглашает принять участие в конкурсе детского рисунка на тему «Город Нижний Тагил глазами ребенка».
Условия конкурса:
Работы принимаются до 22 июня 2014 года
Возраст участников: 7-13 лет.
Работы могут быть выполнены в любой технике и должны соответствовать заявленной теме.
Просьба указывать следующую информацию - имя автора и возраст, контактную информацию, ФИО родителей.
Внимание! Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап:
Все работы участников конкурса будут размещены на сайте ТЦ «Гороскоп», где будет проходить голосование. Ребята набравшие большее количество голосов пройдут во 2-й этап. Именно вы можете определить победителя.
Второй этап:
Подводить итоги будет независимое жюри!
Подведение итогов конкурса и вручение подарков победителям состоится 22-30 июня. Лучшие детские рисунки украсят забор у ТЦ «Гороскоп». Ждем ваших рисунков!
При возникновении вопросов просим обращаться по эл. адресу goroskop-14@mail.ru или в соц. сеть «Вконтакте» http://vk.com/id245102983.