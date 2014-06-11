Конкурс детского рисунка от ТЦ «Гороскоп»

Условия конкурса:

Работы принимаются до 22 июня 2014 года

Возраст участников: 7-13 лет.

Работы могут быть выполнены в любой технике и должны соответствовать заявленной теме.

Просьба указывать следующую информацию - имя автора и возраст, контактную информацию, ФИО родителей.

Внимание! Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап:

Все работы участников конкурса будут размещены на сайте ТЦ «Гороскоп», где будет проходить голосование. Ребята набравшие большее количество голосов пройдут во 2-й этап. Именно вы можете определить победителя.

Второй этап:

Подводить итоги будет независимое жюри!

Подведение итогов конкурса и вручение подарков победителям состоится 22-30 июня. Лучшие детские рисунки украсят забор у ТЦ «Гороскоп». Ждем ваших рисунков!