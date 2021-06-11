4 млн долгов мужа после развода будет выплачивать екатеринбурженка

По закону, после развода имущество, приобретенное в браке, делится пополам. Но также делятся общие долги. Оказалось, что бывший супруг в 2008 году под расписку занимал восемь миллионов у своего друга. А в 2015 году друг подал иск в суд, требуя вернуть долг с процентами — почти 15 миллионов рублей.