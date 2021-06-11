4 млн долгов мужа после развода будет выплачивать екатеринбурженка

Светлана работает инженером в Ботаническом саду и получает зарплату 24 тысячи рублей. Из них половину списывают судебные приставы, всего она должна выплатить около четырех миллионов рублей.
Долг достался женщине после развода с мужем, который является крупным бизнесменом. По словам Светланы, они были знакомы со школы и поженились в возрасте 26 лет. На тот момент у обоих были дети.
В начале 2000-х муж организовал свой бизнес. Открыл фирму по продаже электрооборудования. Бизнес у мужа оказался успешным и активно развивался, рассказала женщина Е1.
Семья переехала в элитную квартиру в центре Екатеринбурга. В 2009 году родилась дочка и начались конфликты и ссоры, а в 2016 году супруги развелись.
По закону, после развода имущество, приобретенное в браке, делится пополам. Но также делятся общие долги. Оказалось, что бывший супруг в 2008 году под расписку занимал восемь миллионов у своего друга. А в 2015 году друг подал иск в суд, требуя вернуть долг с процентами — почти 15 миллионов рублей.
По словам Светланы, бывший муж расплатился, но изначально не стал требовать с бывшей супруги половину денег. Однако в 2019 году он подал на нее в суд, требуя вернуть половину займа, при этом снизив сумму с 8 миллионов до 3,8 миллионов рублей.
Женщина пояснила, что пыталась оспорить иск, но безуспешно.
Напомним, мужчина из Челябинска попросил суд во время развода разделить кредит на увеличение груди супруги, который был взят в браке. Общая сумма составила около 200 тысяч рублей.