Непомнящий – о допинге в шахматах: Наверняка что-то такое можно придумать

Ранее гроссмейстер стал победителем турнира претендентов и теперь сразится за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, какой допинг теоретически может быть в шахматах. «Если бы они были, то, наверное, предлагали бы. Я тут, честно, не знаю. Может быть, и есть таблетки, которые улучшают внимание, но не такие, как в фильме «Области тьмы». Такие бы никому не помешали. Принят свой допинг-лист, и это по-своему правильно. С другой стороны, в шахматах другой допинг. Может быть, что-то улучшающее мозговое кровообращение, нейронные связи. Наверняка что-то такое можно придумать», - приводит слова шахматиста «Советский спорт». Напомним, что Непомнящий стал победителем турнира претендентов и теперь сразится за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.

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