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Экзамен на вождение маломерными судами в Нижнем Тагиле? Не, не слышал… У нас «морские» права выдавались за просто так
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экзамен на вождение маломерными судами в Нижнем Тагиле? Не, не слышал… У нас «морские» права выдавались за просто так

11 июля 2012, 16:45Общество
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