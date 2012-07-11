Экзамен на вождение маломерными судами в Нижнем Тагиле? Не, не слышал… У нас «морские» права выдавались за просто так
11 июля 2012, 16:45Общество
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В Нижнем Тагиле под обвинение попал инструктор по маломерным судам центра ГИМС МЧС РФ по Свердловской области. С его помощью почти 30 жителей города получили «морские» права без экзаменов. Таким образом, тагильчанин грубо нарушил должностные полномочия и не раз совершил служебный подлог.
Как передаетпресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР, с марта2008 года по апрель 2009 года засчитывал экзамен на вождение судоводителям безвсякого экзамена. В документы заносились ложные показания о прохождении испытаний.В итоге 28 тагильчан получили «халявные» права.
Как сообщаетпортал veved.ru, прямых доказательств, что права раздавались за взятку, нет.Тем не менее, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.
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