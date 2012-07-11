«Тагильчане больше всего любят молочный шоколад» - сегодняшний опрос был посвящен Всемирному дню шоколада

Об этом как никто другой знают торговые представители компаний, занимающихся распространением и продажей кондитерских изделий и других продуктов питания. Именно летом они получают самые крупные возвраты от магазинов в виде растаявших шоколадок, которые уже не спасти. Предприниматели и продавцы не могут позволить себе складывать шоколад в холодильники, забитые мороженым и напитками.

Но покупателей эти проблемы не волнуют: они едят шоколад круглый год и очень любят его. Так, в особом приоритете у участников опроса в группе портала TagilCity.ru ВКонтактемолочный шоколад. За него проголосовали 42 процента из почти что трехсот опрошенных. Далее по популярности идет шоколад с орехами, его любят 60 человек.

Почти равное количество поклонников у горького и белого шоколада (30 и 27 человек соответственно). 17 опрошенных мечтают произвести гастрономический переворот. «Даешь шоколад везде: в печенье, супе и котлетах!» - таков их лозунг. Не очень любят пористый шоколад, а также с наполнителем (джемом) и изюмом. А семь человек, или 2,5 процента респондентов, не любят шоколад совсем!

Одними из главных любителей шоколада являются дети. Именно для маленьких тагильчан сегодня прошел тематический праздник «Всемирный день шоколада»на Руднике III Интернационала, на площади у ДК Национальных культур.