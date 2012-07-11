Теперь директора управляющих компаний Тагила, на чьих счетах миллионные долги, будут каждый вторник отчитываться перед Валентиной Исаевой
На днях в Администрации города прошло совещание, где Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева встретилась с руководителями управляющих компаний и ресурсосберегающих организаций. На повестке дня стоял вопрос погашения задолженности населения за пользование жилищно-коммунальными услугами. Дело в том, что долг за прошедшие месяцы нисколько не уменьшился, но только вырос.
Как передаетпресс-служба Администрации города, важным фактом является то, что иззадолженных 799,9 млн рублей, тагильчане обязаны выплатить только 524,3 млнрублей. Тоесть 275,6 млн рублей попросту «зависли» на счетах коммунальщиков.
Отдельноеслово на собрании брала Татьяна Жеребцова, представив информацию о наиболеепроблемных УК. Среди них «Управляющая компания Ленинского района» и «Строитель»,суммы их долгов равняются 13-месячной задолженности. Анна Белоусова,представитель Водоканала, отметила, что самые серьезные долги у компаний «Смирана»и «Центр-НТ». Положительно оценить деятельность УК в Тагиле смогли только вотношении компании Роскоммунэнерго. Перед ней долг всего в 49 миллионов, притомпостепенно погашается.
В результате Валентина Исаева приняла решениекаждый вторник приглашать на ковер директоров управляющих компаний снегативными показателями эффективности работы. Они должны будут отчитываться запроделанную работу и объяснять, с чем связаны трудности.
Фото с сайта ntagil.org.
© TagilCity.ru