Выявлен новый вид мошенничества с тонировкой автомобилей

он выдавал подобного рода справки, без прохождения медицинского осмотра, – сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Северная Осетия - Алания. – Его преступная деятельность была задокументирована, дважды он продал «липовые» справки, а на последнем факте был пойман с поличным. К сожалению, некоторые водители готовы платить за подобного рода услуги не понимая, что такая псевдосправка не освобождает от необходимости снятия тонировки, а ее использование может содержать признаки состава преступления». В отношение врача возбуждено уголовное дело по ст. 159, ч. 3 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»), санкция которой предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Собранные материалы переданы в Следственное управление УМВД России по г. Владикавказ, добавили в пресс-службе ведомства.