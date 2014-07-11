45 лучших работников Евраза отмечены на Доске почета в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Вчера на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле в торжественной обстановке была открыта Доска Почета комбината, на которую занесены имена и фотографии 45 лучших работников.
Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев поздравил всех присутствующих с наступающим Днем металлурга, отметил, что именно они создают основу комбината и являются лучшими представителями коллективов.
Вместе с председателем профсоюзного комитета Владимиром Радаевым они вручили работникам почетные грамоты и удостоверения о занесении в Книгу почета комбината. Книги почета на НТМК заполняются с 1946 года и хранятся в музейно-выставочном центре предприятия.
В рамках Дня металлурга также на днях состоялось чествование работников, удостоенных звания «Заслуженный работник ЕВРАЗ НТМК, Мастер Золотые руки, Мастер 1 и 2 классов.
Такая же Доска Почета будет в ближайшее время открыта в Нижней Салде, где располагается филиал ЕВРАЗ НТМК - Нижнесалдинский металлургический завод.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы Евраза