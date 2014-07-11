Немцы построят в Нижнем Тагиле детскую многопрофильную больницу

«Дорожная карта», или план строительства будет утвержден в ближайшее время, заявил Сергей Носов. В течение трех лет больница будет введена в строй.

Немцы сыграют важную роль генерального подрядчика, который предложит проработанный инжиниринговый проект и даже проведет обучение медперсонала. Это, по словам главы, заметно улучшит систему детского здравоохранения в городе.

Информация о проекте, в том числе о его стоимости, будет дана позже. По словам немецкого представителя, это очень интересный проект. «Я рад, что мы с мэром города Сергеем Носовым подписали меморандум о сотрудничестве», – цитирует ИТАР-ТАСС Мартина Роланда.

AIZ Engineering имеет 30-летний опыт реализации подобных проектов: строительство и оснащение медицинских центров, больниц и диагностических лабораторий. Нижний Тагил получит самые передовые технологии и возможности в сфере детской медицины.