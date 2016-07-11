Дмитрий Медведев летит Екатеринбург: визит премьера на выставку «Иннопром» ожидается сегодня днем

По данным пресс-службы кабмина России, Медведев примет участие в работе сессии Industry + Internet. После этого он вручит национальную премию «Индустрия». Ежегодно ей награждаются компании за научно-технические разработки в сфере промышленности. Также ожидается встреча премьера с руководителями международных промышленных ассоциаций и глобальных технологических компаний.

После обеда Медведев проведет собрание со свердловским активом партии «Единая Россия».

Официальное открытие промышленной выставки состоялось накануне. Работа «Иннопрома» продлится до 14 июля. Ожидается, что его посетят более 50-ти тысяч человек почти из сотни стран, а на площадках выставки будет заключено 40 бизнес-соглашений.

Впервые «Иннопром» был проведен на Урале в 2010 году. Тогда он являлся выставкой регионального значения. Через два года, по поручению Дмитрия Медведева, «Иннопром» приобрел федеральный статус. В 2015 году соорганизатором мероприятия был Китай, в нынешнем - страной-партнером стала Индия. Такое сотрудничество позволит расширить России торгово-экономические отношения с крупнейшим государством в Южной Азии.