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Госдума начала активно работать с проблемами обманутых дольщиков России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Госдума начала активно работать с проблемами обманутых дольщиков России

11 июля 2017, 15:00Общество
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