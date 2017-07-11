Госдума начала активно работать с проблемами обманутых дольщиков России

Первое заседание рабочей группы Госдумы по вопросам обманутых дольщиков состоится 11 июля. На нем планируется обсудить варианты решения проблем участников долевого строительства, которые пострадали от действий или бездействия недобросовестных застройщиков.

Также участники рабочей группы планируют провести изучить обращения обманутых дольщиков и провести проверку законности принятых в отношении них решений.

В план проверки войдет также и администрирование вопроса использования денежных средств членов жилищных кооперативов, об этом сообщает газета «Известия».

В Госдуме заявили:

Парламентарии запросили данные по размеру причиненного и возмещенного гражданам ущерба по каждому субъекту РФ.