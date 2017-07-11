НОВОСТИ ЖК ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
11 июля 2017, 15:40Обществоoffice@tagilcity.ru
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САМОЕ ВРЕМЯ КУПИТЬ КВАРТИРУ В ПЕРВОМ ДОМЕ ЖК ТИМИРЯЗЕВСКИЙ! ТОЛЬКО В ЖК ТИМИРЯЗЕВСКИЙ ИПОТЕКА СБЕРБАНК - 8%! СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА - 30 000 рублей.
САМОЕ ВРЕМЯ КУПИТЬ КВАРТИРУ В ПЕРВОМ ДОМЕ ЖК ТИМИРЯЗЕВСКИЙ!
ТОЛЬКО В ЖК ТИМИРЯЗЕВСКИЙ ИПОТЕКА СБЕРБАНК - 8%!
СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА - 30 000 рублей.
Широкий выбор эффективных планировочных решений. Средняя площадь кухни в квартирах ЖК Тимирязевский – 11 кв. м.
В квартирах предусмотрены только раздельные комнаты, в каждой квартире – просторная лоджия.
Толщина стен в жилом доме 550мм - обеспечивает комфорт во время перепадов температуры и отличную теплоизоляцию.
Все квартиры оснащены приборами индивидуального учета, согласно 261ФЗ – что позволяет Вам значительно экономить на расходах за коммунальные услуги.
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