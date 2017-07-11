НОВОСТИ ЖК ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

САМОЕ ВРЕМЯ КУПИТЬ КВАРТИРУ В ПЕРВОМ ДОМЕ ЖК ТИМИРЯЗЕВСКИЙ!

ТОЛЬКО В ЖК ТИМИРЯЗЕВСКИЙ ИПОТЕКА СБЕРБАНК - 8%!

СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА - 30 000 рублей.

Широкий выбор эффективных планировочных решений. Средняя площадь кухни в квартирах ЖК Тимирязевский – 11 кв. м.

В квартирах предусмотрены только раздельные комнаты, в каждой квартире – просторная лоджия.

Толщина стен в жилом доме 550мм - обеспечивает комфорт во время перепадов температуры и отличную теплоизоляцию.