Маржинальная биржевая торговля всегда несет в себе риски. Риски потерять огромную сумму денег буквально на одной сделке, приняв одно неверное решение. В таких условиях, ситуации, когда трейдер не имеет возможности поддерживать сделку неизбежны. Все заканчивается стоп-аутом со стороны брокера и ситуаций такого рода каждый день происходит десятки тысяч. Что же происходит с активом дальше? Ранее исход был один: позиция закрывалась окончательно, зачастую брокер нес убытки. Сейчас же, есть новый, альтернативный вариант — перепродажа ордера через аукционы ордеров с фиксированной ценой, ранее известный как «сфера 51». Инвестор, при помощи посредника, приобретает убыточный, но перспективный актив, после чего получает фиксированную, заранее оговоренную прибыль. Такой шаг позволяет брокеру заработать на спредах, трейдеру получить неплохую фиксированную прибыль, а посредникам, работающим в «сфере 51», получить прибыль сверх той, что получает трейдер.

Принципы работы «сферы 51» В ситуации, когда брокер принимает решение о стоп-ауте, он выкладывает информацию об ордере на специальную площадку или напрямую передает информацию партнерской компании-посреднику. В свою очередь компания непрерывно мониторят пул выставленных ордеров, анализируют рыночные тенденции и отбирают лучшие, наиболее перспективные варианты. Далее ордера предлагаются инвесторам, которые принимают решение в какие активы инвестировать.

Каким критериям должны соответствовать ордера Так как компании-посредники зарабатывают только в случае если прибыль с актива превысила обязательную для инвестора, а убыток в случае чего погашается тоже за их счет, если превысит долю часть, падающую на инвестора, анализ ордеров проводится с применением наиболее передовых разработок. Используются самые передовые методы фундаментального и технического анализа, а также передовые информационные технологии. Ордера, отбираемые компаниями посредниками в обязательном порядке должны соответствовать нижеследующим критериям.

Минимальный риск. Ордера, подходящие для аукциона ордеров с фиксированной ценой, должны быть максимально безопасными, как это реализовано вот на этом аукционе. Общепринятой нормой является максимальный риск в 3%, именно такой объем возможных потерь возлагается на инвестора. В случае если убытки превышают этот уровень, разницу покрывает компания-посредник.

Прибыльность ордера. На аукционах ордеров с фиксированной ценой прибыль, получаемая инвестором, обычно ограничивается на отметке в 3% или в 5%. Компания-посредник получает прибыль, если доход от ордера превышает эту отметку.

Сроки инвестирования. Ордер, проходящий отбор должен не только быть перспективным, но и вырасти за срок максимум в 15 дней. Если сделка достигает запланированной прибыли раньше, она тут же закрывается.

Что требуется от инвестора Для того, чтобы начать зарабатывать в «сфере 51», инвестору достаточно иметь желание и стартовый капитал, для приобретения ордера на аукционе. Всю работу по анализу рыночных тенденций и отбору ордеров берет на себя компания-посредник. Она же делит с инвестором риски и прибыль. Но уровни как прибыльности, так и убытков для инвестора зафиксированы.