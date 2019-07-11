СКР завершил расследование дела о смерти 8-летнего тагильчанина в Ленобласти

Инцидент произошел 23 июня 2018 года, ребенок вместе с семьей приехал в парк «Лукоморье» в Ленинградской области. Во время прогулки на него упала деревянная скульптура Бабы-Яги. Мальчик получил травмы, от которых скончался на месте.