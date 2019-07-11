СКР завершил расследование дела о смерти 8-летнего тагильчанина в Ленобласти
Сегодня, 08:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Главное следственное управление СК России передало в суд материалы уголовного дела о смерти в Ленинградской области 8-летнего мальчика из Нижнего Тагила, пишет Накануне.ру со ссылкой на пресс-службу СК.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел 23 июня 2018 года, ребенок вместе с семьей приехал в парк «Лукоморье» в Ленинградской области. Во время прогулки на него упала деревянная скульптура Бабы-Яги. Мальчик получил травмы, от которых скончался на месте.
Семья погибшего ребенка добилась передачи дела в Главное управление СК. Установлено, что скульптура принадлежит ООО «Мандроги». Двум учредителям компании предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Вину обвиняемые признали.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей