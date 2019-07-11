Свердловчанин пикетировал здание Центробанка и просил «защитить от беспредела»

Мужчина держал плакат с надписью «Центральный банк, защити от беспредела! Микрофинансовая компания губит жизнь! В долг не брал, а все равно должен!». Он пояснил корреспондентам издания, что в прошлом году некто оформил кредит на его имя. Заем был взят через интернет в микрофинансовой организации «Конга», сумма займа — 7 тысяч рублей.

Гудзь поясняет, что обращался в различные инстанции с просьбой аннулировать кредит и восстановить его кредитную историю. Однако, по его словам, не нашел нигде справедливости. Одиночным пикетом он хочет привлечь внимание к данной ситуации в широком плане. Гудзь сообщает, что в полиции ему рассказали, что только по Серову насчитывается порядка 500-600 людей, попавших в схожие обстоятельства.