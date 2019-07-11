Тактика, стратегия и танки - «Битва заводов» возвращается!

Сильнейшие команды заводов Урала вновь встретятся на первенстве по всемирно известной игре World of Tanks.

Киберсостязание в 2018 году собрало свыше 120 участников со всего Урала. Финал прошел под выстрелы настоящей техники: кибератлеты встретились на празднике в честь Дня танкиста на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле.

Фото: ПАО «Ростелеком»

В этом году регистрация танковых «троек» по адресу электронной почты pressa@ural.rt.ru заканчивается 15 июля, затем стартуют тренировки команд заводов с профессиональными игроками, далее пройдут сражения между коллективами заводов на виртуальных полях. О своем участии уже заявили многие заводы Урала: Машиностроительный завод имени Калинина, Уралвагонзавод, ВСМПО-АВИСМА, Первоуральский новотрубный завод, Северский новотрубный завод, ЕВРАЗ, Челябинский трубопрокатный завод, Челябинский тракторный завод, Магнитогорский металлургический комбинат, НПО «Искра», «Сибур-Химпром» и «Лукойл-Пермь», Курганский машиностроительный завод.

Сильнейшие команды Курганской, Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края сразятся за звание лучшей в Нижнем Тагиле – столице отечественного танкостроения.

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Фото: ПАО «Ростелеком»