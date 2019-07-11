Тактика, стратегия и танки - «Битва заводов» возвращается!
Cтартовал новый сезон «Битвы заводов», чтобы выяснить – кто же лучший танкист-2019?
Сильнейшие команды заводов Урала вновь встретятся на первенстве по всемирно известной игре World of Tanks.
Киберсостязание в 2018 году собрало свыше 120 участников со всего Урала. Финал прошел под выстрелы настоящей техники: кибератлеты встретились на празднике в честь Дня танкиста на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле.
В этом году регистрация танковых «троек» по адресу электронной почты pressa@ural.rt.ru заканчивается 15 июля, затем стартуют тренировки команд заводов с профессиональными игроками, далее пройдут сражения между коллективами заводов на виртуальных полях. О своем участии уже заявили многие заводы Урала: Машиностроительный завод имени Калинина, Уралвагонзавод, ВСМПО-АВИСМА, Первоуральский новотрубный завод, Северский новотрубный завод, ЕВРАЗ, Челябинский трубопрокатный завод, Челябинский тракторный завод, Магнитогорский металлургический комбинат, НПО «Искра», «Сибур-Химпром» и «Лукойл-Пермь», Курганский машиностроительный завод.
Сильнейшие команды Курганской, Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края сразятся за звание лучшей в Нижнем Тагиле – столице отечественного танкостроения.
Для любителей компьютерных игр «Ростелеком» разработал уникальные игровые тарифы — с высокой скоростью и низким пингом.
Благодаря сотрудничеству «Ростелекома» с разработчиком игры — компанией Wargaming – игрокам World of Tanks доступны специальные возможности: премиум-аккаунт на весь срок пользования тарифом, эксклюзивный танк VIII уровня с полностью обученным экипажем, а также места в ангарах.