В Нижнем Тагиле многоквартирный дом затопило из-за голубя

Дому 30 лет уже, а ремонта ни разу не было. В этом году уже второй раз квартиру затопило. Как только начинается дождь, мы боимся,рассказала TagilCity.ru жительница одной из квартир Надежда.

Жильцы уточнили, что авария случилась 4 июля, и добавили, что неоднократно писали заявления в управляющую компанию, но никакого результата так и не дождались. За домом следит УК «Райкомхоз НТ». Главный инженер Александр Печёнкин признал, что затопление в доме № 74 происходит регулярно. По его словам, в это раз авария произошла из-за случайно попавшей в водосток птицы.

Просто-напросто попал дохлый голубь, который видимо летал, его убило чем-то или током, или чем, в воронку водостока. Всё, забило водосток, поэтому и затопление произошло,рассказал TagilCity.ru Александр Печёнкин.

Он подчеркнул, что аварийная ситуация была устранена в тот же день: водосточную трубу прочистили, электрический щиток восстановили. Инженер также отметил недостатки конструкции дома № 74, из-за которых, по его словам, и происходят регулярные затопления.

Дом, у которого внутренний водосток, всегда под угрозой. Его прорывает в любом месте, в которое забиваются посторонние предметы,объяснил Печёнкин.