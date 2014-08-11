День города-2014 в Нижнем Тагиле: оправдались ли ожидания жителей города? (ФОТО, ВИДЕО)

На городском портале TagilCity.ru незадолго до празднования был проведен опрос: «Чего ждут тагильчане на День города-2014». Так оправдались ли ожидания жителей Нижнего Тагила? Всего в опросе приняло участие 347 человек.

Наибольшее число голосов участники опроса отдали варианту «Да лишь бы погода хорошая была» - 35.2%. И действительно, в выходные светило и грело солнце - это само по себе не могло не радовать. На самом празднике гости не переживали за то, замерзнут ли: небо было чистое и ясное.

Фото: Сергей Голотюк

Вторую строчку мини-рейтинга занял вариант «Жду салют» - 21.9%. Красивый 10-минутный фейерверк стал прекрасным завершением зажигательного вечера, с этим, наверное, согласится каждый, кому удалось посмотреть на разноцветные «взрывы» над нашим городом.

Фото: Сергей Голотюк

Выступление супер-звезды - третий вариант и 15%. В нашем случае можно сказать - супер-звезд. Легендарные Secret Service напомнили нашим родителям об их молодости, а шустрый Тимур Родригез с органичной подтанцовкой понравился молодежи.

Фото: Сергей Голотюк

И еще один вариант ответа, который достоин внимания, - тагильчане, оказывается, ждали новую песню от Сергея Носова. Но в этот раз глава ограничился еще одной вдохновляющей речью о преодолении трудностей в жизни города. Толпа встретила Сергея Константиновича бурными аплодисментами, как настоящую звезду.

Конечно, многие заметили и переполненные мусорки, и толпы чересчур веселых тагильчан, да, с этой проблемой нашему городу еще предстоит бороться. Но празднование Дня города, надо сказать, удалось на славу!

Видео предоставил Сергей Голотюк

на самом деле, организация достойного праздника - достаточно сложная задача. Даже самые раскрученные звезды не смогут «зажечь», если пренебречь техническим оснащением. Сэкономить средства и при этом не испортить праздник, поможет аренда света в Ростове - возможно использовать как готовые решения, так и уникальный набор техники для особых случаев.