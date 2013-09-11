По Газетной пробка: столкнулись две машины (ФОТО)
11 сентября 2013, 14:05Общество
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В данные минуты по улице Газетной протянулась приличная пробка. Все из-за дорожно транспортного происшествия, которое произошло на пешеходном перед перекрестком с улицей Мира.
На месте происшествия уже работают сотрудники ДПС. Столкнувшиеся автомобили – Lada Priora и Hyundai Accent. Возможно, ДТП случилось потому, что один из водителей нагло пролез перед другим.
Самое неприятное, что автомобили перегородили полосу, которая предназначена для автомобилей, поворачивающих направо. Поэтому водители из правого ряда должны перестраиваться в левый, тем самым затрудняя движение на всем протяжении улицы - начиная от Пархоменко.
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