Новый замглавы "РЭО" может "подсидеть" Владимира Логинова

При этом, имя Сергея Королева стало фигурировать в мусорной реформе неожиданно. Всю профдеятельность человек вице-премьера Алексея Гордеева связывал с сельских хозяйством. При этом, в первых скандалах Королев был замешан именно в указанной отрасли, пишет sobesednik.ru.

Должность замдиректора «Росагролизинга» приносила Королеву и его коллегам серьезные премиальные выплаты. Соответственно, Генпрокуратура заинтересовалась этим фактом. Так, было установлено, что организация кредитовала «особо приближенных», осуществляя переводы денежных средств в офшоры. Кроме того, Росагролизинг прикрывал министр Елены Скрынник.

Королев вышел из всех финансовых скандалов "сухим". Он даже занял пост замминистра сельского хозяйства и попал под крыло сменившего Скрынник Алексея Гордеева. Таким образом, Сергей Королев сначала стал президентом Национального союза производителей плодов и овощей, затем занял должность врио гендиректора «Объединенной зерновой компании».

При новом министре сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, Королев, некоторое время поработав в роли советника, стал замгендиректора ППК РЭО. Возможно, назначение Королева приведет к смещению сегодняшнего гендиректора Дениса Буцаева.