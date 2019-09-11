“Россети” рассказали о подготовке к новому отопительному сезону

В мероприятии принял участие ведущий инженер компании «Россети» Андрей Майоров, а также представители Минэнерго России, аппарата полпредства МЧС, Генпрокуратуры и других федеральных структур.

Андрей Майоров прокомментировал подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов. Так, с его слов структуры «Россетей» отвечают за потребительское электроснабжение всех 11 регионов Северо-Западного федерального округа. Количество персонала составляет 23,4 тысячи человек, в распоряжении которых 6,6 тысячи единиц спецтехники. Специалисты в сфере энергокомплекса обслуживают 65,4 тысячи подстанций совокупной мощностью в 103,7 ГВА, пишут “Новые известия”.

Ведущий инженер «Россетей» акцентировал внимание на полной комплектации резервного оборудования: это 378 опор ЛЭП, 93 выключателя и 37 силовых трансформаторов. Майоров также отметил, что от качества работы зависит стабильность отечественной экономики и работы промышленного сектора, коммунального хозяйства, социальной сферы.

При этом, в рамках совещания детально разбирались итоги учений энергетиков, прошедших в Карелии в 2018 году. Специалисты отремонтировали ЛЭП, расчистили просеки, смонтировали новые провода.