“Россети” рассказали о подготовке к новому отопительному сезону
В Петрозаводске под руководством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова состоялось заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения и подготовки инфраструктуры и объектов ЖКХ Северо-Западного федерального округа к новому осенне-зимнему сезону.
В мероприятии принял участие ведущий инженер компании «Россети» Андрей Майоров, а также представители Минэнерго России, аппарата полпредства МЧС, Генпрокуратуры и других федеральных структур.
Андрей Майоров прокомментировал подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов. Так, с его слов структуры «Россетей» отвечают за потребительское электроснабжение всех 11 регионов Северо-Западного федерального округа. Количество персонала составляет 23,4 тысячи человек, в распоряжении которых 6,6 тысячи единиц спецтехники. Специалисты в сфере энергокомплекса обслуживают 65,4 тысячи подстанций совокупной мощностью в 103,7 ГВА, пишут “Новые известия”.
Ведущий инженер «Россетей» акцентировал внимание на полной комплектации резервного оборудования: это 378 опор ЛЭП, 93 выключателя и 37 силовых трансформаторов. Майоров также отметил, что от качества работы зависит стабильность отечественной экономики и работы промышленного сектора, коммунального хозяйства, социальной сферы.
При этом, в рамках совещания детально разбирались итоги учений энергетиков, прошедших в Карелии в 2018 году. Специалисты отремонтировали ЛЭП, расчистили просеки, смонтировали новые провода.
Гендиректор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артем Пидник подчеркнул готовность региональных сетей к предельным нагрузкам, связанным также с природными явлениями. Именно от подготовки электрокомплекса будет зависеть оперативность ликвидации технологических нарушений.