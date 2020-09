На ВСМПО создали спецбригады из рабочих для помощи при чрезвычайных ситуациях

На ВСМПО создается внештатное аварийно-спасательное формирование, сообщает газета «Новатор».

Навыки спасения людей при чрезвычайных ситуациях уже освоили 16 рабочих. Всего планируется обучить 36 человек. В состав формирования должны войти рабочие кислотохранилища в цехе № 26, литейного участка цеха № 1, а также травильных отделений. Все желающие должны пройти медицинский осмотр и психологическое тестирование. Во время подготовки их научат надевать костюмы химической защиты, пользоваться спецоборудованием, оказывать медицинскую помощь пострадавшим при авариях, вплоть до полноценной реанимации сотрудников. Для создания нового формирования используют учебно-тренировочный комплекс, который был закуплен два года назад. Комплекс имитирует чрезвычайные ситуации с помощью звука, дыма и иных спецэффектов. Это позволяет повысить психологическую устойчивость сотрудников. Напомним, что прибыль «ВСМПО-Ависма» снизилась в 2,5 тысячи раз по сравнению с тем же периодом 2019 года. Руководство нашло способ, позволяющий избежать сокращения работников, для этого создан новый цех, в котором будут рабоать те, кто находится под угрозой сокращения.

