На ВСМПО создали спецбригады из рабочих для помощи при чрезвычайных ситуациях

Напомним, что прибыль «ВСМПО-Ависма» снизилась в 2,5 тысячи раз по сравнению с тем же периодом 2019 года. Руководство нашло способ, позволяющий избежать сокращения работников, для этого создан новый цех, в котором будут рабоать те, кто находится под угрозой сокращения.