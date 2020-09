ООО «Страховое общество «Помощь» пытается уйти от уплаты долга в 47 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в конце 2019 года вынес решение о взыскании с ООО «Страховое общество «Помощь» в пользу ООО «Маркет Дил Трейд» страховой выплаты в сумме 47 миллионов рублей. Страховщики постановление суда до сих пор так и не исполнили.

Издание «Новые известия» информирует, что исполнительный лист от ООО «Маркет Дил Трейд» непонятным образом исчез из отделения Почты России. Предположительно, его украли. Фирма-истец обратилась в полицию и Арбитражный суд за выдачей дубликата исполнительного листа. Когда дубликат был получен, в страховом обществе «Помощь» сказали, что они передают портфель арбитражных управляющих другой страховой компании. Далее «Помощь» обратилась в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве. В результате положенные выплаты пострадавшей стороне были остановлены. Все началось в рамках дела о банкротстве ООО «ВолгаИнвест» в конце 2017 года. Тогда с конкурсного управляющего Лавренова Е.В. взыскали убытки в сумме 151 миллиона рублей. Ответственность Лавренова оказалась застрахована в ООО «Страховое общество «Помощь». Согласно договору уступки права между «ВолгаИнвест» и «Маркет Дил Трейд», страховую сумму нужно перечислить на счет «Маркет Дил Трейд». На судебных заседаниях по иску «Маркет Дил Трейд» о взыскании страховой суммы в размере 47 миллионов рублей страховщики изо всех сил противились быстрому рассмотрению дела. Организация старалась затянуть судебный процесс. После вынесения решения «Помощь» так и не исполнила предписание суда. Отметим, что ООО «Страховое общество «Помощь» находится в топ-100 самых крупных страховых компаний. Ее финансовое положение стабильно.

