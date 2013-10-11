Трое педагогов из Нижнего Тагила поборются за звание лучших в регионе

Как сообщает управление пресс-службы и информации правительства Свердловской области, всего в этом году на участие в конкурсе заявилось 350 претендентов из 52 муниципальных образований. По итогам первого этапа конкурса, который проводился в заочном формате, определены финалистов, которые будут бороться за звание лучшего педагога региона. В каждой из шести номинаций конкурса определено пять финалистов.

В числе участников финала – трое тагильчан. В номинации «Педагогический работник профессиональной образовательной организации» за победу будет бороться преподаватель специальных дисциплин Рия Александровна Карелова, в номинации «Педагогический работник организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - воспитатель Виктор Михайлович Давыдов. В число финалистов в номинации «Педагогический работник общеобразовательной организации» вошла учитель русского языка и литературы Лариса Николаевна Булыгина.

Участникам второго этапа конкурса, который состоится в Екатеринбурге до конца года, предстоит выполнить два практических задания с целью оценки уровня профессионального мастерства педагогов. По результатам испытаний, жюри подсчитает сумму баллов каждого участника, составит рейтинг в каждой номинации и определит лучших.