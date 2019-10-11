Губернатор Левченко планирует поднять себе и своим "приближенным" оклад на 20%

Соответствующая инициатива о повышении заработной платы губернатора до 27,161 тысячи рублей (на 20%) уже направлена на рассмотрение. В пояснительной записке указано, что сумма складывается из объема оклада, который был установлен до сокращения на 10% тремя годами ранее, а также учитывая индексацию зарплат должностных лиц на 4% в 2018-2019 годах и повышение окладов с 1 октября текущего года, сообщает «Иркутск сегодня».

На данный момент зарплата Левченко со всеми надбавками превышает 500 тысяч рублей. Его инициатива предлагает увеличить эту сумму еще на 160 тысяч рублей.

Надбавки касаются и других чиновников, к которым относятся высшие чиновники правительства, замы, руководители аппарата губернатора, руководители представительства региона в Москве и представитель губернатора в ЗС.

Также Левченко предложил расширить перечень оснований для премирования. Теперь он хочет выдавать денежные поощрения за «профессиональное проведение мероприятий, направленных на развитие региона, а также повышение качества жизни граждан».

Из этого следует, что премию теперь может получить абсолютно любой чиновник, который сопровождал Левченко в поездке в Австрию или на Кубу в самый разгар туристического сезона.

Стоит напомнить, что этим летом на Иркутскую область обрушилась страшная природная катастрофа. Паводок унес жизни 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. На территории восьми районов подтопленными оказались более 11 тысяч домов, а еще тысячу просто снесло стихией.

Напомним, что ранее Левченко уже просил 337,9 миллиона рублей на премии чиновникам которые якобы находились в зоне подтопления. Однако он напрочь забыл о муниципальных сотрудниках, которые непосредственно участвовали в ликвидации последствий паводка.

Ко всему прочему, большинство пострадавших все еще ждут своей компенсации за утраченное жилье. Сегодня эти люди даже не знают, как и где пережить зиму.