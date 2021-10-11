Поклонникам Zivert вернут деньги за испорченный концерт в Екатеринбурге

В «Екатеринбург-ЭКСПО» сообщили, что организаторы рассматривали возможность возврата средств. Более подробную информацию обещали опубликовать позднее, пишет Е1.
В компании-организаторе PMI Show объяснили, что заявления на возврат будут рассматриваться индивидуально.
Напомним, накануне вечером 10 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО» проходил концерт Zivert. Мероприятие должно было начаться в 19.00 однако в итоге было задержано на два часа.
Причиной стали монтажные работы, так как перед выступлением у сцены сгорело световое оборудование. Для исправления поломки в зал был пригнан кран, пишет Е1 со ссылкой на источник на площадке.
По его словам, необходимо было сделать перенос световой группы, а затем провести повторную обработку из-за антикоронавирусных ограничений.
Поклонники были возмущены тем, что выступление было испорчено, а некоторые ушли из зала после первых же песен и потребовали возврата денег.