Поклонникам Zivert вернут деньги за испорченный концерт в Екатеринбурге

Поклонникам Zivert вернут деньги за испорченный концерт в Екатеринбурге
Поклонникам Zivert вернут деньги за испорченный концерт в Екатеринбурге
Сегодня, 12:47ОбществоФото: личная страница Zivert в Instagram
Из-за испорченного концерта Zivert в Екатеринбурге поклонникам обещают вернуть деньги. Однако не всем.

В «Екатеринбург-ЭКСПО» сообщили, что организаторы рассматривали возможность возврата средств. Более подробную информацию обещали опубликовать позднее, пишет Е1.

В компании-организаторе PMI Show объяснили, что заявления на возврат будут рассматриваться индивидуально.

Напомним, накануне вечером 10 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО» проходил концерт Zivert. Мероприятие должно было начаться в 19.00 однако в итоге было задержано на два часа.

Причиной стали монтажные работы, так как перед выступлением у сцены сгорело световое оборудование. Для исправления поломки в зал был пригнан кран, пишет Е1 со ссылкой на источник на площадке.

По его словам, необходимо было сделать перенос световой группы, а затем провести повторную обработку из-за антикоронавирусных ограничений.

Поклонники были возмущены тем, что выступление было испорчено, а некоторые ушли из зала после первых же песен и потребовали возврата денег.

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