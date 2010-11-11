Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Погрузка в Нижнетагильском регионе обслуживания СвЖД выросла почти на 4%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Погрузка в Нижнетагильском регионе обслуживания СвЖД выросла почти на 4%

11 ноября 2010, 18:38ОбществоАнка
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?