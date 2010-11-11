Погрузка в Нижнетагильском регионе обслуживания СвЖД выросла почти на 4%
11 ноября 2010, 18:38ОбществоАнка
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За 10 месяцев 2010 года погрузка в Нижнетагильском регионе обслуживания СвЖД составила почти 30 миллионов тонн грузов, что на 3,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Среднесуточная погрузка выросла до 98 тысяч тонн в сутки. Грузооборот с января по октябрь вырос почти на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.12% выросла погрузка железной руды, отмечают в пресс-службе нижнетагильского региона. На 13,5% выросла погрузка химикатов. Наибольший процентный рост погрузки произошел по грузам в контейнерах. Он составил 66%. По строительным грузам произошло снижение на 1 миллион тонн, то есть почти на пятую часть. Упали объемы по лесным грузам, коксу, метизам.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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