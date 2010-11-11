Ученики решают задачу, как Медведеву остаться на посту президента

Полный текст задачи звучит так: «Владимир Путин загадывает тридвузначных числа: a, b и c. Дмитрий Медведев должен назвать ему тричисла: X, Y, Z, после чего Путин сообщит ему сумму aX + bY + cZ. Медведевдолжен отгадать задуманные числа, иначе его уволят с поста президента.Как ему спастись?».

Ученики Санкт-Петербурга не впервые встречаются с Владимиром Путиным настраницах учебников. В 2000 году первоклассники изучали защиту правребенка по учебнику на примере судьбы Путина в стихах и картинках.Рассказ о жизни и взрослении Володи Путина был снабжен его детскимифотографиями.

«Никто не знал, что он будет президентом. Но все мальчишки и девчонкизнали, что Володя Путин - настоящий друг и на него можно положиться, -проникновенно писали авторы учебника. - Потом он стал взрослым, многоучился и работал. Помогал хорошим и очень не любил плохих людей». ВолодяПутин в учебнике предстает как пример для подражания: он «не курил,всегда защищал слабых, и даже тренер по самбо знал, что Володя -настоящий боец с сильным характером».