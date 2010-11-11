Задержаны трое участников массового убийства на Кубани

Напомним, в ночь с 4-ого на 5-ое ноября преступники зарезали семьюфермеров Аметовых, их гостей, а также соседей, пришедших на чай. Послеэтого дом был подожжен. Следствие не исключает связь преступления спрофессиональной деятельностью погибших: один из них был финансовымдиректором крупной компании, пишет «Газета.Ru». Своей жестокостьюпреступление потрясло местных жителей.

Первым был задержан 17-летний Вячеслав Скачедуб. По его наводке задержали 20-летнего Евгения Гурова. Сегодня, 11 ноября, задержан третий подозреваемый - 24-летний Алексей Гуров.

«При задержании у них, а также по месту их жительства обнаружены наркотические средства», - сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

По информации Life News, задержанные подонки - участники известной подРостовом-на-Дону бандитской группировки. Группировка занималасьвымогательством денег у местных бизнесменов и торговцев. С людьми, которыеотказались им подчиниться, бандиты расправлялись просто - убивали. На счету банды за последние несколько лет убийства четверыхместных бизнесменов.

Убитый глава дома Серевер Аметов был весьма успешным бизнесменом и,возможно, отказался платить бандитам дань.