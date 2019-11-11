Депутат Екатеринбурга с помощью робота ВАЛЛ-И расскажет детям о сортировке мусора

Будем учить дошкольников Орджоникидзевского района бережно относиться к природе и планете в целом. Поговорим, поиграем, потренируемся сортировать отходы,пишет депутат.

Также Вихарев планирует подарить детскому саду контейнер для раздельного сбора мусора, а дети получат значки «Защитник планеты» и фотографии с роботом ВАЛЛ-И. Его полутораметровую фигуру, по словам депутата, изготовили в Краснодаре. Робот умеет двигать головой, руками, ездит на гусеницах и разговаривает.