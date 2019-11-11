Депутат Екатеринбурга с помощью робота ВАЛЛ-И расскажет детям о сортировке мусора
Сегодня, 18:24ОбществоФото: страница Алексея Вихарева в соцсети Facebook
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В Екатеринбурге депутат гордумы Алексей Вихарев с помощью робота ВАЛЛ-И из одноимённого мультфильма планирует рассказать воспитанникам детских садов о мусоросортировке. Об этом депутат написал на своей странице в соцсети Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
12 ноября Алексей Вихарев проведёт урок экологической безопасности в детсаде № 125 на улице Шефской.
Будем учить дошкольников Орджоникидзевского района бережно относиться к природе и планете в целом. Поговорим, поиграем, потренируемся сортировать отходы,пишет депутат.
Также Вихарев планирует подарить детскому саду контейнер для раздельного сбора мусора, а дети получат значки «Защитник планеты» и фотографии с роботом ВАЛЛ-И. Его полутораметровую фигуру, по словам депутата, изготовили в Краснодаре. Робот умеет двигать головой, руками, ездит на гусеницах и разговаривает.
Экологические уроки планируется провести в восьми детских садах на Уралмаше и Эльмаше.
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