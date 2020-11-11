Башкирская содовая компания предлагает региональным предпринимателям партнерство

«В настоящее время нами разрабатывается перечень мер по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе, в рамках запуска нами технопарков на площадках АО «БСК». Приглашаем к партнерству компании, с которыми можно было бы аккумулировать усилия и трудиться для общей пользы. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления в бюджет, люди вернутся с севера. Будем развиваться совместными усилиями, развивать город и республику», - рассказал Давыдов.