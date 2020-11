Башкирская содовая компания предлагает региональным предпринимателям партнерство

В Башкирской содовой компании (БСК) сообщили о создании технопарков которые окажут поддержку малым и средним компаниям в регионе.

Гендиректор предприятия Эдуард Давыдов пояснил на встрече с членами ассоциации предпринимателей г. Стерлитамак, что сейчас идет работа по подготовке комплекса мер, направленных на поддержку бизнеса, пишет mkset.ru «В настоящее время нами разрабатывается перечень мер по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе, в рамках запуска нами технопарков на площадках АО «БСК». Приглашаем к партнерству компании, с которыми можно было бы аккумулировать усилия и трудиться для общей пользы. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления в бюджет, люди вернутся с севера. Будем развиваться совместными усилиями, развивать город и республику», - рассказал Давыдов. Предприниматели смогут в короткие сроки запускать производство - без излишних поисков помещений и техники, так как на территории структур БСК уже есть необходимая инфраструктура. Как пояснили в Башкирской компании, партнерство призвано повысить эффективность сотрудничества предприятиями сегмента МСБ. В качестве важнейших направлений выступят: производство фасовочной тары, переработка попутных продуктов производства, фасовка пищевой соды в ПЭТ-тару и другое. Наиболее перспективным форматом партнерства станет организация мини-производств по выпуску изделий из поливинилхлорида. Опыт эффективного сотрудничества с малым бизнесом у БСК уже накоплен. В 2020 году предприятие запустило на территории производства «Сода» цех, где изготавливают поддоны специально для нужд содовой компании. Председатель Совета Ассоциации предпринимателей Стерлитамака Екатерина Фризен заметила, что пандемия коронавируса значительно сказалась на предпринимателях. «Башкирская содовая компания является ярким примером того, как следует грамотно выстраивать внутреннюю кооперацию, поддерживая любыми методами своих сотрудников и одновременно принимая участие в экономической жизни региона и развивая ее», - сказала Фризен. Отмечается, что технопарк станет новым вкладом БСК в устойчивое развитие Башкортостана.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter