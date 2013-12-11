Всё о профессии Деда Мороза: тагильские волшебники отвечают на вопросы!

Напомним, на интервью в проекте мы пригласили двух тагильских Дедов Морозов – молодого и перспективного «деда» Илью, а также Алексея, опытного громкоголосого волшебника из ДК им.И.В.Окунева. Оба Деда оказались с хорошим чувством юмора и добрым сердцем. Предлагаем Вам самим в этом убедиться!

TagilCity.ru: Добрый день, какой у вас стаж Деда Мороза?

Алексей: С 2006 года, получается – порядка 7 лет.

Илья: По меркам жизни Деда Мороза очень мало, всего 4 года.

TagilCity.ru: Почему вы однажды решили перевоплотиться в Деда Мороза, и кто еще есть в вашем арсенале образов?

Алексей: Как у большинства «пап», если можно так выразиться, у меня родился сын. Естественно, первая роль Деда Мороза была, когда сыну исполнилось 2 года. Сейчас ему 11 лет. Первый раз, меня сподвигло следующее: супруга у меня работала тогда в садике и когда выяснила, что все воспитатели – женщины, а дворник слишком старенький, чтобы произносить слова, поступило предложение побыть Дедом Морозом. Собственно говоря, отсюда и пошло. А так, я, конечно, не актер, а певец. Но приходилось играть и Григория Отрепьева, и Трубадура, и Маленького Мука. Много образов по жизни.

Илья: Это нельзя назвать перевоплощением, ведь это новый образ жизни на все 10 дней перед Новым Годом. Раньше, когда часто приходилось работать с детьми, было много разных образов: Космический рейджер, Ученый кот, Чертенок, пират… Но в последнее время я все чаще перевоплощаюсь в шоу-мэна, и провожу не детские праздники, уже взрослым детям!

TagilCity.ru: А вы сами в детстве верили в Деда Мороза?

Илья: Верил, правда, не долго! Вырос я в творческой семье, и потому уже в 6 лет участвовал в Новогоднем спектакле, а там как вы понимаете, жестокие реалии открылись мне в полной красе!

Алексей: Самое большое разочарование, конечно, было в детском саду, когда мы всё-таки поняли, что именно воспитательница играет роль Деда Мороза. Потом после двух уверенных следующих Новых Годов я продолжал верить лет до 9-ти.

TagilCity.ru: Какой он – настоящий тагильский Дед Мороз? Какими качествами должен обладать? Как им стать?

Илья: Мы все, Деды Морозы – настоящие, подделок в городе нет! Главное качество – любовь к своей профессии и вера в то, что ты делаешь! А стать им очень просто, нужно долго и упорно не бриться, а потом резко испугаться, чтобы придать седину волосам! И вот вам – настоящий Дед Мороз!

Алексей: Большой, громкий голос. Как им стать? Я думаю, что все люди, которые чувствуют призвание, они как-то сами по себе становятся Дедом Морозом.

Если в крови есть что-то подобное, то человек в любом случае, не откажет тебе в удовольствии порадовать детей или занять взрослых.

TagilCity.ru: Где будете встречать этот Новый год?

Алексей: В семейном кругу. У нас традиционно. Ну а накануне, примерно до 6-ти вечера продолжаю поздравлять тех, кто хочет увидеть Деда Мороза.

Илья: Ну, конечно же, на любимой работе! Ведь какой Новый Год, без нас – без Дедов Морозов?!

Профессия Деда Мороза

TagilCity.ru: Вы стараетесь импровизировать или придерживаетесь стандартного сценария?

Илья: Сценария как такого нет, и быть не может. Есть ключевые моменты в общении с ребенком. А все остальное – это голимая импровизация.

Алексей: За семь лет скопилось довольно много сценариев в голове, поэтому, боюсь, что слово «импровизация» здесь не подходит.

TagilCity.ru: Расскажите, легко ли расшевелить взрослых на участие в конкурсах от Деда Мороза?

Илья: Зачастую взрослые включаются в игру лучше и активнее детей, ведь желание верить в чудо у них осталось! Вообще, работать со взрослыми в разы проще, чем с детьми!

Алексей: Знаете, всё зависит от степени «разогрева» взрослых. А вообще, взрослые, кстати, часто приходится работать с людьми УралВагонЗавода, весьма охотно идут на «шутки-прибаутки». Сразу видно, люди пришли отдохнуть – они это и делают.

TagilCity.ru: Есть ли у вас уже постоянные клиенты - те, кто каждый Новый год приглашают к себе в семью на праздник?

Алексей: Да, конечно. Есть определенный круг клиентов, который из раза в раз каждый год приглашают в детские садики, во дворцы, в квартиры.

Илья: Есть любимые клиенты – с ними мы встречаемся из года в год! Дети растут, дед мороз стареет!

TagilCity.ru: Расскажите какой-нибудь курьезный случай из вашего опыта в поздравлении детей с Новым годом.

Илья: Самый сложный вопрос! Каждый год происходит до 1000 курьезных случаев, есть «любимые», есть те, которые не каждому можно рассказать! Дети - самые непринужденные создания на Земле, потому все, что с ними связано – один большой курьез!

Алексей: Однажды я, красный Дед Мороз, и мой знакомый – синий Дед Мороз, пришли поздравлять Алису - дочку нашей общей знакомой. Может, помните произведение «Вождь краснокожих», вот всё было примерно в этом духе. Мы ее поздравляем, а она в это время ходит вокруг нас кругами и смотрит, подозрительно прищурив в глазки. В итоге, когда она оказывается перед нами – срывает одному бороду – кричит «Сафка!» и другому – кричит «Лёфка!». Она, оказывается, вычислила нас по голосам. Возможно, приди другой человек – всё бы было нормально. (смеется)

TagilCity.ru: Как правильно просить Дедушку Мороза о подарке? И, кстати, какой самый популярный подарок среди нынешних ребят?

Алексей: Кто-то пишет письма, кто-то загадывает желания. Я думаю, правильнее, наверное, всё-таки писать письма. Ведь сложилась определенная традиция и на западе – дети пишут письма Санта-Клаусу. В конце концов, есть небольшая стимуляция детей делать хорошие дела, лучше учиться. Потому что, как правило, у нас Деду Морозу дают обещания хорошо себя вести, за что, соответственно, можно получать подарки. Список подарков очень разнообразный, популярных нет. Кстати, компьютерные гаджеты не так превалируют, как многие думают. Однажды ребенок попросил, «чтобы папа вернулся». Это из тех, что трогают за душу – ребята верят, что Дедушка в силах что-то исправить. В основном игрушки, поездки. Творческие ребятки просят победы в конкурсе.

Илья: Нужно оформить прошение, заверенное печатью и отнести на почту. Отправить заказным письмом на имя Деда Мороза. В Великом Устюге рассмотрят ваше прошение, и отправят вам ответ на ваш запрос, скорее всего он вас не удовлетворит. В таком случае, с нового 2014 года, начинаете упорно работать, зарабатывайте кучу денег, и покупаете, то чего так хотелось! Самые популярные подарки - это конечно же все новинки техники – айпады, айфоны, Видеокарты GeForce GTX 780, и т.д. На эти просьбы (заранее переговорив с родителями, выяснив, какой будет подарок) обещаешь его подарить, либо предлагаешь подтянуть оценки и поведение, к следующему Новому году, за что он (или она) получит этот подарок. Но вот, сложнее с теми, кто просит о том, что не в наших силах! Одна девочка попросила, чтобы ее родители, снова жили вместе.

Мальчик лет 8, попросил, чтобы его бабушка больше не болела и т.д. В эти моменты понимаешь, что не все еще потеряно!

TagilCity.ru: Современные дети искренне верят в Вас?

Алексей: Я бы не сказал, что есть какое-то недоверие. Мне кажется, всё зависит от возраста и среды воспитания. Если родители сами желают продлить детям сказку, то они сами искренне встречают Деда Мороза дома, на эту реакцию смотрят дети и поневоле начинают верить. Бывают, конечно, детишки, которые подходят с курьезом к этому вопросу.

Вы же знаете, что дети в большинстве случаев копируют родителей и близких людей. Поэтому в данном случае всё зависит от родителей, насколько они сами хотят, чтобы их дети верили.

Илья: Могу сказать с уверенностью, что 80% детей верят в Деда Мороза! Чтобы ребенку пришла вера, нужно самому верить в сказку! Я шел по улице в костюме, с одного мероприятия, на другое. И мне на встречу попался мальчик лет 10, с мамой (казалось бы возраст уже не тот), но его мама настоятельно порекомендовала подойти ко мне и попросить подарок! Он подошел ко мне, с ухмылкой на лице, через 10 минут общения, он был погружен целиком и полностью в эту игру! Я ему предложил потрогать мою «волшебную» бороду, пообещав, что у него будут меньше мерзнуть руки! Проделав эту процедуру, он счастливый побежал к маме, с криками «Я бороду потрогал, теперь мне варежки не обязательно носить!». Ребенок был счастлив, а мама в шоке!

TagilCity.ru: И вопрос, который невозможно не задать: где вы паркуете свою упряжку с оленями?

Илья: Мы оставляем их на охраняемых серыми волками оленестоянках!

Алексей: Как правило, на крыше домов. Там и места для парковки очень много. И, собственно говоря, меньше наблюдающих глаз.

А тем временем напоминаем пользователям нашего портала, что уже принимаются письма с поздравлениями своих близких с Новым Годом на TagilCity.ru!