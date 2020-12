Медики рекомендуют препараты с муколотическим эффектом при коронавирусе

Эксперты назвали препараты, которые могут облегчить течение COVID-19. Прежде всего это жаропонижающие и противовирусные средства, а также те, что облегчают симптомы, например убирая кашель. Среди последних врачи выделили «Флуифорт».

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Уральского государственного медицинского университета Игорь Лещенко рассказал о том, что «Флуифорт» помогает выводить мокроту из бронхов. Также он уменьшает окислительный стресс. Говоря проще, снижает уровень воспаления, пишет lenta.ru. Согласно данным, полученным в ходе исследований, этот препарат способен бороться как с вирусным бронхитом, так и с инфекциями, вызванными бактериями. «Флуифорт» препятствует прилипанию бактерий к мокроте и эпителию. Основой препарата является карбоцистеина лизиновая соль. Она не позволяет мокроте скапливаться в бронхах, стимулируя естественную очистку дыхательных путей. «Это крайне интересный и перспективный препарат с точки зрения клинической практики», – заявил доцент кафедры детской оториноларингологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ Денис Тулупов. Он подчеркнул, что список препаратов, которыми можно лечить детей, гораздо меньше, чем перечень лекарств для взрослых. «Флуифорт» успешно применяется для лечения юных пациентов. «У него имеется доказательная база, он удобно применяется, хорошо переносится. И у него интересный механизм действия, особенно при лечении хронических заболеваний», – подчеркнул Тулупов. Также врач пояснил, что «Флуифорт» можно использовать для лечения сопровождающих ковид инфекций. Имеются сведения о том, что препарат уменьшает риск заболевания обычными вирусными инфекциями. Как известно, даже у выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов может быть сильное фиброзное изменение легочной ткани. Поражение может достигать 80%. К счастью, процесс обратим. Для этого необходимо делать предписанные медиками дыхательные упражнения. Во время постковидной реабилитации «Флуифорт» также можно применять для облегчения вывода мокроты. Эксперты напоминают: если наблюдаются симптомы, соответствующие признакам коронавирусной инфекции, необходимо сразу же обращаться к медикам. Заниматься самолечением – значит подвергать свою жизнь и жизнь близких опасности.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter