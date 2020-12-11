Медики рекомендуют препараты с муколотическим эффектом при коронавирусе

Как известно, даже у выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов может быть сильное фиброзное изменение легочной ткани. Поражение может достигать 80%. К счастью, процесс обратим. Для этого необходимо делать предписанные медиками дыхательные упражнения. Во время постковидной реабилитации «Флуифорт» также можно применять для облегчения вывода мокроты.