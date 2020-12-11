В России могут запретить реализацию БАДов через интернет

“Нам хочется, чтобы надзорные органы учли позицию самих производителей. Разумеется, защита потребителей – весьма важный вопрос. Но я не могу вспомнить, чтобы за последнее время появлялись какие-либо негативные данные, связанные с интернет-продажей БАДов”, - объяснил эксперт. Он полагает, что запрет вызовет только ограничение рынка и ущемит права жителей страны, так как в некоторых регионах купить БАДы можно только через интернет.