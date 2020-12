В России могут запретить реализацию БАДов через интернет

Правительство РФ рассматривает возможность введения запрета на реализацию биологически активных добавок через интернет или почту. Президент Евразийского совета индустрии специализированных пищевых продуктов Юрий Зубарев уверен, что данная мера представляет угрозу для рынка и ущемляет права людей.

Пункт относительно запрета присутствует в проекте постановления «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи». Его внесли по предложению Роспотребнадзора, сообщает Kp.ru. Эксперты показали неоднозначную реакцию на возможный запрет. Из-за эпидемии в аптеках пропали многие витамины, поэтому люди начали активно интересоваться различными биологически активными добавками, то есть витаминами растительного происхождения. В связи с пандемией граждане все чаще заказывают лекарства через интернет, чтобы как можно меньше выходить из дома. Таким образом, власти требуют от населения соблюдать дистанцию, но хотят запретить им покупку нужных вещей онлайн. Зубарев отметил, что предложения, исходящие исключительно от надзорных структур, без проведения обсуждений с другими органами власти настораживают. “Нам хочется, чтобы надзорные органы учли позицию самих производителей. Разумеется, защита потребителей – весьма важный вопрос. Но я не могу вспомнить, чтобы за последнее время появлялись какие-либо негативные данные, связанные с интернет-продажей БАДов”, - объяснил эксперт. Он полагает, что запрет вызовет только ограничение рынка и ущемит права жителей страны, так как в некоторых регионах купить БАДы можно только через интернет. “Перед принятием этого постановления необходимо посоветоваться с ведомствами, отвечающими за промышленность. Учитывая кризисную ситуацию, любое сокращение сбыта будет означать, что действующие производители покинут рынок, уволят персонал, не будут платить налоги”, - отметил Зубарев. Также эксперт подчеркнул, что запреты такого плана неизбежно ведут к росту черного рынка. По его мнению, следует оценивать чистоту сырья и продукции на этапе производственных процессов, а не при продажах. Сейчас БАДы продаются или через аптеки, или через специализированные полки в магазинах. Если товар прошел сертификацию, то явные причины запрета его продажи посредством интернета отсутствуют, полагает эксперт.

