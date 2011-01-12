Чиновники Калифорнии останутся без служебных сотовых
12 января 2011, 09:26ОбществоОльга
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Новый губернатор Калифорнии Джерри Браун придумал способ сэкономить бюджетные средства. В первом указе с момента вступления в должность он распорядился изъять у подчиненных 48 тыс служебных сотовых телефонов, сообщает «ИТАР-ТАСС».
По данным департамента финансов штата, каждый сотовый обходится казне, аследовательно и налогоплательщикам, в 36 долларов в месяц.Изъятие 48 тысяч служебных сотовых телефонов позволит сэкономить 20 млндолларов в год.
Общая численность мобильных средств связи, стоящих на балансе иоплачиваемых органами управления Калифорнии, достигает 96 тыс. К 1 июня все телефоны будут изъяты.
Напомним, Джерри Браун 3 января принял полномочия от АрнольдаШварценеггера.
© TagilCity.ru по материалам «ИТАР-ТАСС»
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