Охотников за иконами удалось вычислить правоохранителям

После проверки пожароопасных объектов вместе с инспектором из дома исчезли две иконы и крест. Местные жители рассказали милиционерам, что видели заезжий автомобиль. Его владельца оперативники задержали тагильской квартире. 25-летний безработный ранее был судим за подобные преступления. Висимские иконы он уже успел отнести в скупку, где их и изъяли. При осмотре в автомашине сотрудники милиции обнаружили распятье, которое было похищено накануне из дома в селе Петрокаменское. При обыске в квартире нашлись бланки, изготовленые на домашнем компьютере. Особенно заинтересовала оперативников карта, на которой злоумышленник отмечал дома, где успел побывать. А в некоторых посёлках проводили проверки частных домов сразу два мнимых пожарных инспектора.

Установить личность второго помогло криминальное прошлое уже задержанного преступника. Он взял в напарники все того же подельника, с которым проходил по уголовным делам прошлых лет. Уже установлено, что эти двое совершили 5 аналогичных преступлений на территории Горноуральского городского округа. Правоохранители считают, что преступники действовали и в других местах. И это не единственные похитители икон. В декабре сотрудники ОВД по Ленинскому району Нижнего Тагила задер-жали неработающего 29-летнего наркомана. Удалось установить, что он совершал кражи из частных домов не только на территории города, но и Пригородного района, а том числе в Черноисточинске и Покровском. В одном из домов он похитил распятие и икону. Но не стал сразу продавать их, а спрятал возле трассы Черноисточинск - Нижний Тагил.