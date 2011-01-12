В Нижнем Тагиле Evraz договорился с Praxair об обеспечении НТМК промышленными газами

В соответствии с контрактом Praxair построит на территории НТМК современное воздухоразделительное производство и будет поставлять на комбинат более 3 тысяч тонн кислорода, азота и аргона в сутки. Новые мощности планируется ввести в строй в конце 2013 года. Контракт с Praxair позволит повысить энергоэффективность НТМК более чем на 30%. «Передавая Praxair функции по обеспечению НТМК промышленными газами, «Евраз» повышает техническую надежность и снижает издержки», отметил президент Praxair Europe Тодд Скар.