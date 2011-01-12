В Нижнем Тагиле Evraz договорился с Praxair об обеспечении НТМК промышленными газами
12 января 2011, 17:07ОбществоАнка
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«Евраз Груп» и Praxair Rus заключили долгосрочный контракт на поставку промышленных газов на НТМК.
В соответствии с контрактом Praxair построит на территории НТМК современное воздухоразделительное производство и будет поставлять на комбинат более 3 тысяч тонн кислорода, азота и аргона в сутки. Новые мощности планируется ввести в строй в конце 2013 года. Контракт с Praxair позволит повысить энергоэффективность НТМК более чем на 30%. «Передавая Praxair функции по обеспечению НТМК промышленными газами, «Евраз» повышает техническую надежность и снижает издержки», отметил президент Praxair Europe Тодд Скар.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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