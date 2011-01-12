В Нижнем Тагиле мошенники под видом инспекторов госпожнадзора пытаются обмануть бизнесменов
12 января 2011, 17:30ОбществоАнка
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По непроверенным пока данным, на Вагонке группа мошенников обходит частных предпринимателей.
Они представляются инспекторами пожарного надзора, сообщают о нарушениях. И предлагают за деньги решить все проблемы на месте. Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник нижнетагильского госпожнадзора Константин Чижов, такие проверки могут проводиться только с разрешения прокуратуры. Каждый бизнесмен может посмотреть дату проверки своего предприятия на сайте Генпрокуратуры. Если у представителей малого бизнеса возникли сомнения в отношении проверяющего, можно позвонить на пульт пожарной охраны по телефону 01 и проверить, действительно ли существует такой инспектор, говорит Константин Чижов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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