В Нижнем Тагиле мошенники под видом инспекторов госпожнадзора пытаются обмануть бизнесменов

Они представляются инспекторами пожарного надзора, сообщают о нарушениях. И предлагают за деньги решить все проблемы на месте. Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник нижнетагильского госпожнадзора Константин Чижов, такие проверки могут проводиться только с разрешения прокуратуры. Каждый бизнесмен может посмотреть дату проверки своего предприятия на сайте Генпрокуратуры. Если у представителей малого бизнеса возникли сомнения в отношении проверяющего, можно позвонить на пульт пожарной охраны по телефону 01 и проверить, действительно ли существует такой инспектор, говорит Константин Чижов.