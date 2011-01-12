В США запретили понятия «отец» и «мать»

Как сказано в разъяснении на сайте Госдепартамента,«эти улучшениясделаны, чтобы гарантировать нейтральное обозначение пола родителейребенка и в знак признания различных типов семьи».

Организации гомосексуалистов и лесбиянок горячо приветствовали решениеГосдепартамента. По словам Дженнифер Крайслер, возглавляющей «Совет заравенство семей», «замена терминов отец и мать на более глобальныйтермин родитель позволит многим различным типам семей обращаться запаспортами для своих детей без чувства, будто государство не признает ихсемьями».