В США запретили понятия «отец» и «мать»
С февраля 2011 года в заявлениях на получение паспорта вносятся небольшие изменения. В графе о родителях слова «отец» и «мать» будут заменены на «родитель 1» и «родитель 2», сообщает портал RUNYweb.com.
Как сказано в разъяснении на сайте Госдепартамента,«эти улучшениясделаны, чтобы гарантировать нейтральное обозначение пола родителейребенка и в знак признания различных типов семьи».
Организации гомосексуалистов и лесбиянок горячо приветствовали решениеГосдепартамента. По словам Дженнифер Крайслер, возглавляющей «Совет заравенство семей», «замена терминов отец и мать на более глобальныйтермин родитель позволит многим различным типам семей обращаться запаспортами для своих детей без чувства, будто государство не признает ихсемьями».
Ранее сообщалось, что Совет Европы также рекомендовал отказаться в официальном обращении от слов «отец» и «мать», так как они нарушают равноправие полов. Заменить «обидные» слова предлагалось заменить на «нейтральное в гендерном отношении» слово «родители».