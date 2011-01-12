Вандалам, осквернившим памятник воинам ВОв, грозит 3 месяца ареста

11 января смотритель Михайловского кладбища обнаружил, что мемориал,установленный в честь солдат Великой Отечественной войны, измазан чернойкраской. На памятнике появилась надпись сатанинского характера инарисован перевернутый крест, сообщает « Уралинформбюро ».

По факту надругательства над местами захоронений возбуждено уголовноедело по части 1 статьи 244 УК РФ. Статья предусматривает в качественаказания до года исправительных работ либо арест на три месяца.