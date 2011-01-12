Вандалам, осквернившим памятник воинам ВОв, грозит 3 месяца ареста
12 января 2011, 08:44Общество
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Среднеуральская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела об осквернении памятника на Михайловском кладбище в Екатеринбурге.
11 января смотритель Михайловского кладбища обнаружил, что мемориал,установленный в честь солдат Великой Отечественной войны, измазан чернойкраской. На памятнике появилась надпись сатанинского характера инарисован перевернутый крест, сообщает «Уралинформбюро».
По факту надругательства над местами захоронений возбуждено уголовноедело по части 1 статьи 244 УК РФ. Статья предусматривает в качественаказания до года исправительных работ либо арест на три месяца.
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