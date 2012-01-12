Россияне смогут официально назвать чиновников дураками

Как пишет газета «Известия», сайт создается в рамках проекта «Большое правительство», разработанного Общественным комитетом сторонников Дмитрия Медведева.

Новый сайт собираются запустить 15 января. Там можно будет оставлять информацию о бессмысленных и усложняющих жизнь бюрократических процедурах. Таким образом будет составлена так называемая карта глупостей. А чтобы избежать накруток, разработчики держат в секрете формулу расчёта «средней глупости по региону».

У нас есть математическая формула расчета средней глупости по региону. Расчет держится в секрете, чтобы избежать региональных накруток: вдруг кто-то хочет атаковать определенный регион и начнет забрасывать его глупостями рассказал один из создателей портала, известный медиаменеджер Раф Шакиров.