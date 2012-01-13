SsangYong Korando Sports появился на рынке Южной Кореи

Нынешнее поколение SsangYong Korando Sports представляет собой серийную версию концепта SUT 1, представленного в прошлом году на Женевском автосалоне. На внутреннем рынке пикап будет оснащаться современным дизельным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 155 лошадиных сил. С учетом 360 развиваемых Нм крутящего момента официальные аппетиты силового агрегата e-XDi200 выглядят вполне умеренными: 6,4 л на 100 км пробега. О динамических характеристиках производитель пока не распространяется, но не преминул уточнить, что дизель соответствует нормам Euro5.

Известно, что модернизация облика и смена силового агрегата не повлекли за собой смену платформы: в отличие от кроссовера Actyon, пикап сохранил рамную конструкцию, неразрезной мост сзади и жестко подключаемый полный привод. Не изменилась и архитектура салона.