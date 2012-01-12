Tata представила в Детройте маленький электрокар
Компания Tata Technologies, инжиниринговое подразделение индийского концерна Tata Group, представило на моторшоу Детройте компактный концептуальных электрокар, получивший название eMO (от слов Electric Mobility). Этот автомобиль, как заявил президент фирмы Уоррен Харрис, символизирует «наступающую эпоху индийского автомобильного инжиниринга».
Новинка имеет переднюю подвеску типа McPherson и полузависимую пружинную конструкцию сзади. Переднеприводный автомобиль приводится в движение двумя электромоторами, получающими энергию от литий-ионных аккумуляторов мощностью 18,4 киловатта. По данным Tata Technologies, запас хода такого автомобиля составляет около 160 километров, а его максимальная скорость равна 105 километрам в час. Время, которое потребуется на зарядку батарей, не сообщается.
«Мы разработали просто концептуальный автомобиль, инженерный проект, не имея никакого конкретного заказа от какого бы то ни было автопроизводителя. Однако в том случае, если какая-нибудь автокомпания заинтересуется нашими наработками и потенциалом eMO, то, конечно, мы с радостью примем такую возможность», – заявил Харрис.
По словам Харриса, в случае запуска eMO в серию стоимость такой машины составила бы около 20 тысяч долларов США. Однако на данный момент производить подобный электрокар не планируется.