Tata представила в Детройте маленький электрокар

Новинка имеет переднюю подвеску типа McPherson и полузависимую пружинную конструкцию сзади. Переднеприводный автомобиль приводится в движение двумя электромоторами, получающими энергию от литий-ионных аккумуляторов мощностью 18,4 киловатта. По данным Tata Technologies, запас хода такого автомобиля составляет около 160 километров, а его максимальная скорость равна 105 километрам в час. Время, которое потребуется на зарядку батарей, не сообщается.

«Мы разработали просто концептуальный автомобиль, инженерный проект, не имея никакого конкретного заказа от какого бы то ни было автопроизводителя. Однако в том случае, если какая-нибудь автокомпания заинтересуется нашими наработками и потенциалом eMO, то, конечно, мы с радостью примем такую возможность», – заявил Харрис.